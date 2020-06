Nationaal Orkest repeteert opnieuw: "Muziek maken tussen plexischermen en met dweildoekje bij de hand"

"Er staan ook heel veel plexischermen op het podium, tussen de groepen in", vertelt Anthony. "En de dirigent staat in een soort van pashokje van plexiglas. Hij moet dus veel harder roepen dan normaal als we hem willen verstaan." Voorlopig is het Belgian National Orchestra alleen maar online te zien. "Maar vanaf juli hopen we dat we weer mensen in de zaal in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) mogen ontvangen. Het zou fantastisch zijn, mochten we voor ons concert op de nationale feestdag op 21 juli opnieuw een live publiek kunnen hebben."