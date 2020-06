Deurwaarder kan weer beslag leggen op huis, auto of loon, maar deel loon wordt tijdelijk extra beschermd

Wel komt er tijdelijk nog een extra bescherming op je loon. Het bedrag dat een deurwaarder nooit in beslag mag nemen, wordt verhoogd. Dat is vandaag beslist in de commissie Justitie. "We trekken de beslaggrenzen op, met twintig procent", zegt Melissa Depraetere van Sp.a. "Voor de kleinste inkomens betekent dat eigenlijk een verbod op beslag op je loon. En dat is een hele verbetering, zeker in de periode waar zij financiële ademruimte kunnen gebruiken." Concreet zal de beslaggrens verhoogd worden van 1.138 euro naar 1.366 euro. "De economie is heropgestart. Beslagen zijn dus opnieuw mogelijk, op onroerende goederen of roerende goederen zoals dure wagens. Maar het beslag op loon wordt beperkt tot hogere inkomsten", zegt Servais Verherstraeten van CD&V.