Blaast Noord-Korea toenadering tot Zuid-Korea en VS op? En welke rol speelt Kim Yo-jong, zus van dictator Kim Jong-un?

Voorspellen wat Noord-Korea nu gaat doen, is hetzelfde als de toekomst in theeblaadjes lezen: giswerk. Met de gebeurtenissen van vannacht lijkt Pyongyang de inter-Koreaanse akkoorden van 2018 voor gezien te houden. Er was toen ook afgesproken om geen troepen te stationeren in bepaalde zones van de DMZ (demilitariseerde zone) langs de bevroren frontlijn tusen noord en zuid. Pyongyang dreigt er nu mee om die troepen daar terug te sturen.

Voor een regime zoals dat in Noord-Korea is het mislukken van de toenaderingspolitiek gezichtsverlies, want er is gefaald. De aandacht moet daarvan worden weggetrokken en dat kan via oorlogstaal tegenover Zuid-Korea, Japan of de VS. Wellicht komen er dus nog meer incidenten op beperkte schaal, al bestaat de kans altijd dat die escaleren in iets groters.

Ook het imago van de Zuid-Koreaanse president Moon -een fervent voorstander van toenadering- loopt schade op, zij het beperkt. Moon is onlangs door zijn succesvolle aanpak van de coronacrisis in Zuid-Korea met vlag en wimpel herkozen en zit dus enkele jaren op rozen in Seoel. VS-president Trump heeft met komende verkiezingen, de coronacrisis en het protest tegen racisme andere dingen aan zijn hoofd. En dus zit het regime in Pyongyang met een andere vervelende kopzorg: het wordt genegeerd te midden van andere problemen en daartegen bestaat slechts een remedie: stoere taal en agressie.