Vakbond over ontslagen Brouwerij Haacht: "Als bedrijf hiermee weer op de rails komt, komen we er goedkoop van af"

Ook op korte termijn zijn de vooruitzichten niet goed. Zo vreest de vakbond voor de sluiting van een paar cafés. Dat het bedrijf deze zomer zou moeten herstructureren viel binnen de verwachtingen. De vakbond is verrast dat de directie nu al ingrijpt. "Het is de eerste keer in de 35 jaar dat ik hier werk dat ik een ontslag meemaak om puur financiële redenen. We zijn als vakbond niet blij met deze naakte ontslagen, maar als het bedrijf hiermee opnieuw op de rails kan gezet worden dan zijn we er goedkoop van afgekomen", aldus Janssens.