Brugse musea geven kunstenaars half miljoen euro aan opdrachten

De musea in Brugge zijn weer open maar het is er bijzonder kalm. Door corona komen er weinig bezoekers, zeker ook omdat er nog altijd weinig buitenlanders naar hier komen.

Musea Brugge heeft nu een tentoonstelling en enkele evenementen geschrapt. En het geld dat daardoor vrijkomt, gebruiken we voor onze eigen Belgische kunstenaars, zegt cultuurschepen in Brugge Nico Blontrock: "Op die manier hopen we kunstenaars kansen te geven. En we bekijken kunstenaars heel breed: zowel dansgezelschappen, muzikanten, performers, als schilders of fotografen. We willen die kunsenaars in confrontatie laten gaan de werken in onze musea. We willen zo meer schwung geven aan onze collectie en hopelijk komen er dan ook meer mensen naar onze musea."

Een van de kunstenaars die een opdracht kreeg, is fotografe Nele Van Canneyt. Ze maakt een reeks foto's over de verweesde stad Brugge tijdens de coronacrisis. In het najaar zullen haar creaties te zien in het Arentshuis, één van de 14 locaties van Musea Brugge.