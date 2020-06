Lessen na corona: ethiek mag geen beleidshoer worden

Waarom doen we dan tijdens een pandemie plots alsof er een gedragen consensus zou bestaan over alle principes en waarden die we hanteren? Richtlijnen kunnen alleen duurzaam zijn indien we vooraf met z’n allen hierover nadenken. Een noodsituatie mag geen ethisch laboratorium van enkele specialisten worden waarna we ons na afloop ervan afvragen wat we goed of verkeerd hebben gedaan – het gaat om mensenlevens, remember?

Ethiek begint daarom niet pas bij het uitwerken van richtlijnen bij urgenties maar bij het organiseren van degelijk gezondheidsbeleid dat in alle omstandigheden in staat is performant op te treden en crisissen het hoofd te bieden. Voor en na maar niet tijdens een pandemie moeten we ons afvragen of er pakweg voldoende mondmaskers zijn, of er goeie en structurele afspraken bestaan tussen woon- en zorgcentra en ziekenhuizen zodat de eerste niet in de kou blijven staan wanneer de laatste erin slagen zich halsoverkop te organiseren en de pandemie het hoofd te bieden.

In een goed werkende democratie vang je een crisis op vooraleer ze plaatsvindt door je in normale tijden democratisch af te vragen wat er nodig is om in noodgevallen de zorg voor iedereen te garanderen. Over die aangehouden gerichtheid op het goede gaat het. Hoe meer we ethische reflecties een structurele plaats geven in normale tijden, hoe minder we ernaar moeten roepen in tijden van crisis.