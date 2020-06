75 jaar geleden: de Belgische regering valt over de Koningskwestie

Het probleem was dat Leopold verbitterd was over wat er in 1940 gebeurd was, dat hij nog altijd excuses eiste van de leden van de vroegere regering Pierlot en “de mannen van Limoges”. HIj was ook ontevreden was over de manier waarop de Belgische politiek voor de oorlog was verlopen.

Intussen hadden de fascistische dictaturen een zware nederlaag geleden, waren er miljoenen mensen in de strijd gesneuveld en nog eens miljoenen anderen in kampen omgekomen. De wereld was fundamenteel veranderd en de koning leek dat niet helemaal te hebben begrepen. Er moest zwaar met hem worden gepraat.