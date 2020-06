Doorbraak in genezing COVID-19 dankzij medicijn tegen reuma dat al 50 jaar bestaat: "Niet duur en meteen beschikbaar"

Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt in het Verenigd Koninkrijk. De cijfers zijn het resultaat van een grote klinische proef in dat land. Dexamethason is een ontstekingsremmer uit de familie van steroïden. Het medicijn kan de sterfte van wie het meeste door COVID-19 is getroffen, met een derde verminderen.

"Het is een doorbraak, maar het grappige is dat het medicijn al 50 jaar bestaat," zegt Bart Lambrecht, professor longziekten van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Hij kent de studie en het medicijn en vindt de resultaten zeer betrouwbaar. "Het is eigenlijk een krachtige ontstekingsremmer die vroeger gebruikt werd bij de behandeling van reuma. Nu wordt dexamethason nog gebruikt om de ontsteking bij de behandeling van kanker af te remmen. We weten dat bij mensen met COVID-19 die zuurstof nodig hebben, de ontsteking juist het probleem is. Het is een overmatige reactie van het afweersysteem dat je met dat simpel en goedkoop geneesmiddel kunt afremmen. "