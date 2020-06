Kwartelkoning ontdekt in Viersel dankzij drone met warmtecamera

"Plots zagen we op de warmtebeelden de kwartelkoning als een muis doorheen de vegetatie lopen. De locatie is belangrijk om ons maaibeleid aan te passen", zegt Opdekamp. "De kwartelkoning wordt in de provincie Antwerpen maar vrij zelden waargenomen. We waren dus maar wat blij toen we in het voorjaar drie mannetjes in Viersel hoorden roepen. Ze maken een kenmerkend crex-crex geluid. Dankzij de drone hebben we er nu dus ook één gezien."

