Drummer Mario Goossens speelt 1.000 stokslagen om vrijlating van opgesloten Saoedische blogger te vragen

Raif Badawi is de oprichter van het online platform "Saudi Free Liberals Forum" en wil daarmee het debat over politieke en sociale kwesties stimuleren. Dat bekoopt hij nu met een boete, een celstraf, en een lijfstraf, omdat hij kritische vragen heeft gesteld over het heersende regime in zijn land. In 2015 heeft Raif zijn eerste 50 van de 1.000 stokslagen gekregen. De rest van de stokslagen heeft hij (voorlopig) niet moeten ondergaan, eerst omdat zijn rug nog niet voldoende hersteld was en nadien zonder officiële verklaring, maar waarschijnlijk dankzij internationale druk.

"In Saoedi-Arabië worden fundamentele rechten en vrijheden schaamteloos geschonden. Het verhaal van Raif is daar het perfecte voorbeeld van en tart alle verbeelding. Toen ik beelden zag van zijn lijfstraf, en hoe de massa gewoon toekijkt, was ik ontzet. Ik laat mijn stem horen met duizend drumslagen en wil zo ook Raif en zijn gezin een hart onder de riem steken", zegt Mario Goossens over zijn drumactie. (lees voort onder de video)