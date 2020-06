Dwingt de coronacrisis oliemaatschappij British Petroleum om olievelden onaangeroerd te laten?

Het persbericht lijkt zelfs te insinueren dat BP genoodzaakt zal zijn om sommige olie- of gasvelden niet meer te exploiteren, doordat het sop de kool niet meer waard zou zijn. “BP herbekijkt ook of het sommige doelwitten die het in het vooruitzicht heeft, nog zal ontwikkelen”, luidt het enigszins omfloerst. Onze vraag om verduidelijking bij de Belgische woordvoerder van BP bleef op moment van publicatie van dit stuk onbeantwoord.