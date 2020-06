Eerste koers sinds coronacrisis wordt in Dikkebus gereden

De eerste koers sinds de lockdown zal in Dikkebus gereden worden, bij Ieper. Het is een wedstrijd voor nieuwkomers en junioren, georganiseerd door "Ertevoedekoers". De organisatoren zijn blij, al wordt het ook wel spannend. "Het voelt een beetje als herboren worden", zegt één van hen, Sylviane Desodt. "Dit is waar iedereen naar uitgekeken heeft, zowel renners als toeschouwers. Maar nu moet alles nog klaar geraken. We zijn een groep van 7 wielergekken die de koers in Vlamertinge in stand willen houden. Vorig jaar was ze al niet kunnen doorgaan. Dus toen we hoorden dat er vanaf juli weer gekoerst kon worden, wilden we graag kijken wat er mogelijk was. We hebben toestemming gevraagd aan de stad en gisteren toestemming gekregen. Het wordt dus kort dag. Maar ik heb er alle vertrouwen in."