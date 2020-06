Is elkaar de hand schudden voorgoed verleden tijd? "Ik hoop het een beetje", zegt viroloog Marc Van Ranst

Anthony Fauci, de Amerikaanse viroloog en medisch adviseur van president Trump zegt het onomwonden: "I don't think we ever should shake hands again" ("Ik denk niet dat we ooit nog de handen moeten schudden"). En ons Belgische equivalent Marc Van Ranst is het daar volledig mee eens: "Hij heeft gelijk", zegt hij in "Nieuwe feiten" (zie audio onder). "Niet alleen zou het de verspreiding van ademhalingsziektes, zoals COVID-19 verminderen, ook griep en maag- darmziektes kunnen erdoor afnemen."