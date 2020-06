Evergem bereidt zich voor op droge zomer: evacuatieplan voor vissen als vijvers opdrogen

De gemeente wil via de maatregelen burgers bewust maken om waterverspilling tegen te gaan. Naast het evacuatieplan voor de vissen moet ook de groendienst overschakelen op regenwater en komen er extra regels voor bouwwerven.

Bouwbedrijven mogen water dat ze oppompen niet langer in de riolering lozen. “Grondwater dat opgepompt wordt via een grondwaterbemaling, moet ter plekke blijven. Het water moet ofwel geloosd worden in plaatselijke grachten of opgevangen worden in een buffervat zodat omliggende buren dat kunnen gebruiken.” Zo gaat het grondwater niet verloren en kunnen bijvoorbeeld ook landbouwers dat water gebruiken. “Het water is niet drinkbaar maar kan wel perfect dienen om de tuin of akker te sproeien.”