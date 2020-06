Extra meetpunten voor luchtkwaliteit op komst in Antwerpen

Antwerpen had al 9 meetstations voor luchtkwaliteit. Dat zijn grote en dure installaties, maar die meten enkel de kwaliteit van de lucht in de directe omgeving. "Een veel dichter netwerk is nodig om een leefbaarheidsaanpak op buurtniveau of in omgevingen van scholen en kinderopvanginitiatieven op te zetten en te evalueren, en om de luchtkwaliteitskaarten te verbeteren", klinkt het nu.

De stad Antwerpen stapt daarom samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in een Europees proefproject rond luchtkwaliteitssensoren. Er komen 34 goedkopere toestellen die het mogelijk moeten maken om een fijnmaziger netwerk van sensoren te verkrijgen dan nu het geval is.

"Met die sensoren hopen we ook de luchtkwaliteit in streetcanyons beter in kaart te brengen", zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a). "In smalle straten met hoge gebouwen is voor gewone meetstations meestal geen plaats, terwijl de luchtvervuiling er toch langer blijft hangen. Nieuwe sensoren kunnen hier waardevolle data aanleveren om bijkomend beleid op te stoelen."



Naast Antwerpen nemen ook het Kroatische Zagreb en het Noorse Oslo deel aan het proefproject.