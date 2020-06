Nieuwe mobiele app "FACT" maakt communicatie met anderstaligen makkelijker

De app vertaalt woorden uit het Nederlands naar pakweg het Roemeens, Pools of Arabisch en omgekeerd. In eerste instantie is ze bedoeld voor de land- en tuinbouw en de metaalsector. "Landbouwers en seizoensarbeiders zullen zo beter met elkaar kunnen praten bijvoorbeeld", zegt Dominique Velghe van de provincie.

"De app is geen volledige taalcursus. Ze bezit enkel het vakjargon voor op de werkvloer. Het is gewoon een praktische tool zodat mensen op de werkvloer kunnen oefenen", besluit Velghe.