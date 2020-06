Onderzoeksjournaliste Hilde Geens: "Wapen op foto is geen wapen Bende van Nijvel"

Hilde Geens is benieuwd of de tips iets opleveren, ze volgt de zaak nog steeds op, maar heeft niet meteen een nieuw boek of artikels klaar. Ze heeft het onderzoek van Aalst wel helemaal ingekeken. "Het is een intrigerende foto met een opvallend wapen, het heeft wel wat weg van de Bendewapens maar ik heb dat destijds nagevraagd, het is een Spas. Dat wapen werd onder meer gebruikt door Arnold Schwarzenegger in de film Terminator. Het oogt stoer en spectaculair maar het is geen Bende-wapen. Dat heeft een onderzoek in Duitsland uitgewezen. Er is dus geen rechtsstreekse link."

Hilde Geens suggereert nog in Start je dag op Radio 2 Vlaams-Brabant dat het makkelijker zou zijn mocht het een Ingram-wapen zijn. "Die wapens zijn in 1982 gestolen bij wapenhandel Dekaise in Waver. De overvallers zijn nog achtervolgd en in het centrum van Hoeilaart beschoten, maar ze konden ontkomen. Van die Ingrams waren er maar 5 in ons land".