Maldegem privatiseert gemeentelijke kinderopvang

Het gaat om drie afdelingen in het centrum van Maldegem en ook in deelgemeenten Adegem en Kleit. “Het is beter dat die drie kinderopvangen in private handen komen. Op lange termijn is het voor ons als gemeente niet houdbaar”, legt burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) uit. De gemeente vindt dat het niet haar taak is om de kinderopvang te organiseren want het is te duur. “Jaarlijks maken we 400.000 euro verlies aan die opvangen. Ook is er een private opvang die het oneerlijke concurrentie vindt.” Daarom beslist de gemeente om de opvang te verkopen.