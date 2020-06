Gent zet hele zomer camera's in tegen coronadrukte

De camera's zullen op 12 plaatsen in de stad opgesteld worden. De exacte locaties worden niet bekend gemaakt, maar het gaat vooral om toeristische trekpleisters, plaatsen met veel horecazaken én plekken waar veel mensen voorbij komen. "Via de camerabeelden kunnen we, bij een melding, meteen kijken hoe de situatie op het terrein is. Het is dus niet zo dat er constant iemand de beelden zit te bekijken. De camera's laten ons vooral toe de situatie snel goed in te schatten als we gealarmeerd worden", zegt Rasschaert. De hele zomer zijn er extra politiemensen voorzien in Gent.