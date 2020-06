Geurexperten snuffelen rond in Diksmuide om oorzaak te vinden van mysterieuze geurhinder

In en rond het industrieterrein Heernisse zijn sinds oktober vorig jaar regelmatig klachten over een indringende geur. Buurtbewoners en mensen die op het industrieterrein werken, zeggen dat de stank zo erg is dat ze last hebben van misselijkheid, hoofdpijn en zelfs diarree. De milieuinspectie ging al langs bij het mestverwerkingsbedrijf Compovit maar vond niet meteen een oorzaak.

"Daarom komen er nu een uitgebreide snuffelmetingen", zegt Brigitte Borghmans van het Vlaams Departement Omgeving. "Het is soms bijzonder moeilijk te achterhalen waar zo'n geurpluim vandaan komt. Er zijn ook niet elke dag klachten. Daarom gaan we nu geurexperten inschakelen om ter plekke onderzoek te doen. Maar we gaan ook vragen dat buurtbewoners een geurdagboek bijhouden."

Tegen volgend voorjaar moeten de resultaten van de geurstudie bekend zijn en is het hopelijk duidelijk waar de stank vandaan komt.