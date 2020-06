Stad Halle spant proces aan tegen vergunning voor winkels, krijgt gelijk en laat winkels dan toch gewoon toe

Oorspronkelijk wilde het stadsbestuur in 2017 geen socio-economische vergunning afleveren aan projectontwikkelaar Provestel. Die wilde de oude garage Surkeyn verbouwen tot een klein winkelcomplex. Het stadsbestuur was bang voor de concurrentie van de nieuwe baanwinkels tegenover de handelaars in de binnenstad en zag zo'n vergunning niet zitten. Maar omdat het stadsbestuur een negatief advies uitsprak over de vergunning in plaats van de vergunning te weigeren, kreeg de projectontwikkelaar alsnog een vergunning te pakken via een hogere instantie. De stad besloot daarop in beroep te gaan bij de Raad van State in de hoop haar procedurefout recht te zetten.