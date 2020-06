Het einde van Leopold II is niet het einde van de geschiedenis

The Belgian Government information Office in New York zette in 1949 bijvoorbeeld alles op alles om aan te tonen dat de Belgische inspanningen niet zo verschillend waren van de Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Afrika. Die propagandacampagne werd opgezet omdat ambtenaren vaststelden dat schoolkinderen in de Verenigde Staten alleen toegang hadden tot boeken die Leopold II in een slecht daglicht stelden.

Wanneer Afrikaanse nationalisten in 1958 de Europese slavenhandel veroordeelden, in speeches op de Pan-Afrikaanse conferentie in Ghana, was Inforcongo er als de kippen bij om de mythe dat Leopold II de Arabische slavenhandel had uitgeroeid, nieuw leven in te blazen. Om koloniale ambtenaren een ideologisch doel te geven werden er talloze monumenten in de kolonie opgetrokken om de ‘helden’ te herdenken die de Arabische slavenhandelaars uit het Congobekken hadden verdreven. Tot op het laatste moment werd er teruggegrepen naar Leopold II.

Boudewijn stelde Leopold II nog steeds voor als ‘beschaver’ in zijn speech op Congo’s onafhankelijkheidsdag, een term die geïntroduceerd was door Premier Gaston Eyskens omdat de vorst zelf het nog had over een ‘bevrijder’.