Huis van ongeveer 3.000 jaar oud opgegraven in Gingelom

Het is het Tongerse archeologiebureau Aron dat met de opgravingen in Gingelom bezig is. "Het project heeft erg mooie resultaten opgeleverd", schrijft het bureau op Facebook. Er werd onder meer een huisplattegrond aangetroffen die de archeologen dateren in de late bronstijd of de vroege ijzertijd.

Naast de huisplattegrond, werd ook een restant van een kringgreppel gevonden die waarschijnlijk deel uitmaakte van een grafmonument. Binnen die greppel vonden de archeologen een nagenoeg volledig pot in handgevormd aardewerk. Verder werd op de site ook nog een silo opgegraven die veel handgevormd aardewerk en een mes uit silex bevatte.

"Alle op de site aanwezige sporen werden volledig opgegraven", laat het archeologiebureau weten. Er gaat nu bepaald worden hoe oud de gevonden resten precies zijn. Daarvoor zijn stalen opgestuurd naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.