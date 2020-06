Bouwvakkers in Kalmthout scheren haar af uit solidariteit met collega die door chemo kaal wordt: "Hartverwarmend"

Negen bouwvakkers van bouwbedrijf Jos Dejongh in Kalmthout lopen sinds kort met een frisse coupe rond. Beter nog, ze zijn kaal want ze scheerden allemaal hun haar af. En dat deden ze om hun zieke collega een hart onder de riem te steken. "Kris Elst is een toffe jonge collega. Hij begon te sukkelen met zijn rug en heupen tot hij plots het bericht kreeg dat hij kanker had. Dat kwam vrij hard bij ons binnen. Wij wilden een selfie maken en die naar Kris sturen. Kris had intussen zelf een foto op facebook gezet met zijn kaal hoofd. Zo kregen wij het idee om hetzelfde te doen. Voor mij lag dat voor de hand want ik ben al kaal", zegt collega Patrick Cools lachend in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen.

Na het werk gingen de collega's de foto bij Kris thuis afgeven. Hij vindt de geste van zijn collega's hartverwarmend. "Het is heel pakkend. Ze zijn mij thuis komen verrassen met hun nieuwe coupe. Ik had dat totaal niet verwacht."

