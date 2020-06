"Karrewiet zomert": Jeugdjournaal brengt nieuws op kindermaat nu ook tijdens de zomervakantie

Jeugdjournaal Karrewiet pakt uit met 'Karrewiet Zomert', nieuws op kindermaat tijdens de zomervakantie. Traditiegetrouw is Karrewiet tijdens de zomermaanden enkel digitaal terug te vinden, maar daar komt nu dus verandering in. En dat is nog niet alles, want Karrewiet is ook op zoek naar kinderen die deze zomer weerman of -vrouw willen zijn.