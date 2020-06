Kinderen in het zesde leerjaar kennen beter Engels dan Frans

Kinderen die meer blootgesteld worden aan Frans of Engels doen het beter voor de test, zowel in het Engels als in het Frans. Ook blijkt dat Engelse woorden meer lijken op Nederlandse woorden en daarom makkelijker te leren zijn. En woorden die je op jonge leeftijd leert in het Nederlands zijn blijkbaar ook makkelijker om in het Engels te leren.

Toch vindt 94 procent van de kinderen dat Engels een leuke taal is, terwijl "slechts" 63 procent van hen Frans een leuke taal vindt.