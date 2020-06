Klassieke tripartite: wonderformule in crisistijden of opstapje naar volwaardige regering?

Maar Rousseau en Magnette zouden wel eens andere bedoelingen kunnen hebben. "Het zou kunnen een opstapje naar een volwaardige regering zijn. We hebben dat ook al gezien in het verleden. De minderheidsregeringen die er zijn geweest hebben dan één of verschillende extra partijen aan boord genomen." Nicolas Bouteca noemt de regering Tindemans I van christendemocraten en liberalen in de jaren 70, die in 1974 werd uitgebreid met het Rassemblement Wallon (RW).

Hoe een klassieke tripartite morgen zou kunnen worden uitgebreid, is uiteraard nog koffiedik kijken, want dan komen de verschillende wensen van de coalitiepartners weer aan bod. Zo zouden CD&V en Open VLD weer in de richting van de N-VA kunnen kijken, en de PS van Magnette in de richting van Vivaldi.

Hoe dan ook kan het een manier zijn om een einde te maken aan 543 dagen zonder volwaardige regering (sinds einde 2018). "Zo kan je de tikkende klok stil zetten en rustig op zoek gaan naar uitbreiding", denkt Nicolas Bouteca.