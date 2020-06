Knuffelbeer aan raam in Nazareth beleeft 80 dagen corona-avonturen

De bekende "berenjacht" die de afgelopen weken en maanden te zien was in de straten houdt er stilletjesaan mee op, en zo ook deze beer. "Wanneer de grenzen maandag open gaan, zal Beertje dinsdag zijn berenvrienden opzoeken. Het wordt een hartelijk, maar eerlijk afscheid", vertelt Dirk. "De beer is op weg naar Frankrijk en hij heeft zelfs een afscheidsbrief achter gelaten met een mooie boodschap voor iedereen in deze bijzondere tijden."