Krijtboodschappen in Gent op plekken waar vrouwen vaak worden lastiggevallen: "We willen straten weer van ons"

'Catcalling' is een term die beschrijft hoe mensen, vaak vrouwen, geïntimideerd worden op straat. Het gaat over nagefloten worden, nasissen, seksuele gebaren of schunnige opmerkingen naar het hoofd geslingerd krijgen. Soms worden mensen gevolgd, betast en zelfs in het nauw gedreven."Eigenlijk is het een soort van machtsspel. Veel mensen denken dat het iets onschuldig is, dat het om versieren gaat, maar dat is het echt niet. Het is altijd de bedoeling om een soort macht uit te oefenen en denigrerend te zijn ten opzichte van de persoon die benaderd wordt", legt Tine uit.