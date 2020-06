KSA Kuurne bereidt met lichte koudwatervrees coronakamp voor

Als een kind op een kamp van de jeugdbeweging deze zomer symptomen vertoont, dan moet het meteen in afzondering en daarna zo snel mogelijk naar huis. Dat is één van de regels in de nieuwe noodprocedure. Het kind zal ook getest worden. In afwachting van de resultaten zal de rest van de groep enkel nog coronaveilige spelletjes mogen spelen. "Dat zijn spelletjes die we op afstand van elkaar kunnen doen", zegt Justine Blondeel van KSA Kuurne. "Kinderen ouder dan 12 zullen ook een mondmasker moeten dragen en als blijkt dat het kind met symptomen effectief ziek is, dan zal de hele kampbubbel naar huis moeten."

Duidelijke richtlijnen, waar de leiding best wel tevreden mee is. Maar het zet hen ook wel even aan het denken. "We zijn vooral blij dat het toegelaten is om op kamp te gaan", vertelt Justine. "Maar we zijn toch ook wel wat ongerust. Want op kamp zijn er altijd wel eens kinderen ziek. Kinderen die hoesten of zelfs wat koorts maken omdat ze moe zijn, dat is lang geen uitzondering. Ik hoop dat we de situatie telkens goed zullen kunnen inschatten."