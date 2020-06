Leopoldsburg wilt Koning Leopold II-laan wijzigen: “Veel bewoners vragen erom”

Na de commotie rond Koning Leopold II vragen heel wat bewoners om de Koning Leopold II-laan te veranderen van naam. “Een half jaar geleden hebben we die vraag ook al eens gehad”, vertelt waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V). “Toen is de kwestie weggeëbd. De laatste weken leeft het opnieuw. Vooral afgelopen weekend ben ik er veel op aangesproken en is de vraag om die straatnaam te wijzigen vaak gekomen.”

Zo’n straatnaam wijzigen kan de gemeente wel niet zomaar doen. “De straat ligt op militair domein. Gisteren hebben we dan ook contact opgenomen met de kampcommandant. Die neemt vandaag contact op met Defensie”, zegt Kauffmann. “We gaan zeker met hen in overleg, en niet zomaar een straatnaam wijzigen zonder hun medeweten. Uiteindelijk is het wel de gemeente die bevoegd is voor het bepalen, wijzigen of zelfs verwijderen van straatnamen.”