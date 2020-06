Natuurhulpcentrum Oudsbergen evacueert mishandelde en verwaarloosde leeuw uit circus in Normandië

"We hebben de leeuw nu ondergebracht in een dierenpark in Lyon waarmee we samenwerken", zegt Sil Janssen. "Daar moet hij eerst bekomen. Daarna bekijken we of hij van daaruit naar Afrika kan of dat we hem eerst nog een tijd in het Natuurhulpcentrum houden. Dit dier verdient in ieder geval een rustige oude dag. Het heeft nog niet veel geluk gekend; geslagen, mishandeld, uitgehongerd, ... Ik ben er kapot van en wil ook de drie leeuwinnen zo snel mogelijk uit het circus weghalen. Als we dat niet doen, gaan ze zeker dood. De circussen hebben het moeilijk. En nu ze de afgelopen maanden helemaal niet konden optreden, zijn er totaal geen inkomsten. Op eten voor de dieren wordt dan het eerst bespaard. In heel mijn carrière heb ik nooit zo'n dierenverwaarlozing en mishandeling gezien", besluit Sil Janssen, diep onder de indruk.