Megagroot magazijn voor Belgisch leger op industrieterrein van Beringen

Nu is er nog zowat 20 hectare onbebouwd op het industrieterrein Ravenshout Noord. Maar bij de stad Beringen hebben zich al meer kandidaten aangediend dan er plaats is. Het stadsbestuur kan dus kiezen welke bedrijven ze wil aantrekken, zegt schepen Werner Janssen: "Voor deze 20 hectare zijn we op zoek naar kleinere bedrijven. We willen weten wat ze gaan doen en hoeveel mensen ze gaan tewerkstellen. Het ligt ook aan het kanaal, dus we zoeken ook bedrijven die daar gebruik van maken, om zo minder vrachtwagens op de weg te krijgen."