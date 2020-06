Nieuwe biografie over Melania Trump: "Ze wou pas in Witte Huis wonen nadat huwelijkscontract was aangepast"

"Ze heeft natuurlijk ook het boek van Ivana, de eerste ex-vrouw van Trump gelezen. Die schreef over haar leven met Donald, maar vooral ook over de scheiding. En daarvan blijft de beroemde quote hangen: "Don't get even, get everything", gaat Huys voort. "Melania heeft bij zijn aantreden als president gedacht: ik kwam als een nobody, maar nu heeft hij me hard nodig, want als ik hem laat vallen, dondert het hele kaartenhuisje in elkaar. Volgens de biografe heeft ze dus gezegd: ik kom niet naar het Witte Huis tenzij het contract aangepast wordt. Dat is haar kennelijk gelukt." Vandaar dus de titel van de biografie "The art of her deal".