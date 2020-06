Nieuwe uitbraak van coronavirus in Peking: wat weten we tot nu toe?

Maar zowel Chinese als buitenlandse wetenschappers manen aan tot grote voorzichtigheid. De overheid in Peking heeft nog niets bevestigd over de bron van de besmetting. "We kunnen nog altijd niet bevestigen hoe het virus hier beland is", zegt Yang Peng, een onderzoeker aan het instituut voor ziektebestrijding in Peking, aan het Chinese nieuwsconcern Caixin.

De snijplank is slechts een van de 40 stalen op de markt die positief testte, verklaarde Wu Zunyou, expert in besmettingsziekten bij het Chinese CDC (instituut voor de bestrijding en preventie van ziektes, red) aan de pers. Het betekent bovendien niet dat zalm de initiële bron is. "Alles of iedereen dat in contact kwam met die plank, zou dat kunnen zijn."

(tekst gaat voort onder het klankfragment)