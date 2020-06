Noord-Korea "klaar om gedemilitarizeerde zone" binnen te trekken

De officiële aanleiding is nog altijd de wrevel van Noord-Korea over de "propaganda" uit het zuiden. Daarmee bedoelen ze de ballonnen die over de grens worden gestuurd met informatiepamfletten, voedsel en geld. Het zijn actiegroepen die bestaan uit gevluchte Noord-Koreanen die zich daarmee bezighouden en het is al langer een doorn in het oog van de Noord-Koreaanse leiders.