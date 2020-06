75 jaar geleden: Japanse eiland Okinawa in Amerikaanse handen

De Amerikanen maakten zich geen illusies over de vechtlust van de Japanners, die Okinawa als hun eigen vaderlandse bodem beschouwden. Ze vreesden ook de inzet van kamikazes of zelfmoordpiloten, waarmee ze in the slag bij Leyte (oktober 1944) voor het eerst had kennisgemaakt. En die vrees was niet ten onrechte. De kamikazes probeerden om hun met springstof gevuld vliegtuig neer te doen storten op een vijandelijk schip.

In de weken die de invasie voorafgingen, voerden de geallieerde schepen en vliegtuigen bombardementen uit op Okinawa, maar ook op Japan zelf. Bij een aanval op de marinebasis Kure werd het Amerikaanse vliegdekschip Franklin getroffen door een kamikaze. Het schip bleef drijven, maar de explosie werd gevolgd door een enorme brand. Er vielen 800 doden.