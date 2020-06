Mogelijk gesjoemel met valse volmachten bij verkiezingen in Jette

De woordvoerder van het Brusselse parket, Denis Goeman, bevestigt dat er een onderzoek loopt naar valse volmachten. Volgens La Dernière Heure zou het gaan over een tiental volmachten uit een woonzorgcentrum waar een MR-kandidate actief is, die intussen schepen in Jette is. Op sommige vomachten zou enkel een kruisje hebben gestaan in plaats van een handtekening. Ook zouden een reeks medische getuigschriften binnengebracht zijn voor die periode.