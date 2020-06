Ontevredenheid over te grote mondmaskers van provincie Oost-Vlaanderen: provincie onderzoekt groepsaankoop

Burgemeester D’Haese wil een onderzoek. “De provincie zal tekst en uitleg moeten geven, een onderzoek moet uitwijzen wat er is fout gelopen. Het is niet aan mij om uitspraken te doen wie de eindverantwoordelijkheid heeft, maar duidelijk is dat het niet Aalst is.”

Eerste provinciegedeputeerde Kurt Moens (N-VA) reageert. “Wij hebben zo’n 150.000 mondmaskers besteld bij een Belgische firma. De mondmaskers zijn conform de normen en ze zijn wasbaar.” Ook Moens kreeg berichten over te grote mondmaskers: “Ik zie veel passeren op sociale media maar daar kan ik niet op afgaan, ik wil eerst de bewijzen zien en alles onderzoeken. We gaan ook navragen bij het bedrijf dat ze maakte of alles klopt.”