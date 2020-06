Op- en afritten douaneparking E34 in Postel nu definitief afgesloten

Tot voor kort waren er veel chauffeurs die de verbodsborden negeerden, en de verbindingsweg namen naar de douaneparkings naast de E34 in Postel. Dat sluipverkeer veroorzaakte overlast in de woonwijken in de buurt. En daarom worden die toegangswegen nu ook fysiek afgesloten. Ze blijven wel nog toegankelijk voor de hulpdiensten. Wie de weg toch nog gebruikt, riskeert een forse boete.