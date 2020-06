Openbaar vervoer in Limburg: snellere bussen, minder haltes

De Limburgse gemeenten hebben samen met de Vervoerregioraad de grote lijnen uitgetekend over hoe het nieuwe vervoersnetwerk er zal uitzien. In dat netwerk zal de trein de ruggegraat vormen van het openbaar vervoer. Maar omdat het treinaanbod nog ondermaats is, zullen de busverbindingen tussen alle Limburgse steden en de centrumsteden Hasselt-Genk sterk uitgebouwd worden. "In elke richting rijdt er dan om het half uur een bus", zegt Sven Lieten van de Vervoerregioraad. "Met hoge frequentie en zonder krinkels en krankels en tussenstopjes. En doordat ze sneller zijn, gaan ze ook echt de concurrentie aan met het autoverkeer."