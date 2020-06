Opnieuw granaat ontploft in Deurne

Rond vier uur vannacht belde een inwoner van Deurne naar de politie omdat hij een luide knal had gehoord. De politie en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse. Na onderzoek bleek er een granaat gegooid in de richting van een leegstaand gebouw aan de Boterlaarbaan waar vroeger een dansschool was. Er is schade aan de toegangsdeuren maar niemand raakte gewond. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart.

Vorige week ontplofte er ook al een granaat in Deurne aan de Ten Eeckhovenlei. Die explosie veroorzaakte schade aan enkele auto's en de gevels van huizen.