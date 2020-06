Opnieuw twee mannen opgepakt na spuwincidenten in Antwerpen

Vrijdagavond, rond 21.30 uur werd de politie opgeroepen naar een café op het De Coninckplein in Antwerpen. Een vrouw had de politie gebeld nadat een 45-jarige man de coronamaatregel van anderhalve meter niet respecteerde.

De vrouw zat iets te drinken met een vriendin op een terras toen het begon te regenen en de man dichter tegen haar onder de paraplu kwam zitten. Nadat ze hem herhaaldelijk vroeg de nodige afstand te behouden, likte hij zijn vinger nat en wreef hij het speeksel af aan haar been. De man werd zaterdag verhoord door de onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden.

Zaterdagnamiddag moest de politie dan weer tussenbeide komen bij een vechtpartij in de Pijlstraat in Antwerpen. Ter plaatse werd vastgesteld dat het raam van de deur van een wassalon gebroken was. Een 22-jarige man uit Jette was daar in een gevecht verwikkeld met een klant van een naburige café. Die beweerde dat de man hem en zijn gezelschap lastigviel door verschillende keren in hun richting te hoesten.

Tijdens de fouille en de overbrenging naar het politiekantoor reageerde de man opstandig, uitte hij bedreigingen en spuwde hij in de richting van een politieagent. Hij verscheen zondag voor de onderzoeksrechter en is vrij onder voorwaarden.