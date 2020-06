Politie verspreidt nieuw opsporingsbericht in zaak rond Bende van Nijvel

Waarom de politie precies deze man zoekt, is niet helemaal duidelijk. Het federaal parket zegt in elk geval dat de foto al sinds 1986 in het dossier zit. Speurders zochten al die tijd naar de man maar vonden hem niet, zegt het parket. En nu doen ze dus een beroep op het publiek.

In elk geval probeert justitie alles uit de kan te halen, om de zaak alsnog op te lossen. Want die verjaart over 5 jaar. Sinds 2018 is het onderzoek in handen van het federaal parket.

De Bende van Nijvel pleegde een reeks gewelddadige overvallen in de jaren 80. In totaal vielen tussen 1982 en 1985 28 doden en ruim 40 gewonden. Vooral de bloedige roofovervallen op de supermarkten van Delhaize staan in het collectieve geheugen gegrift. Bij de laatste en bloedigste overval, in de Delhaize van Aalst op zaterdag 9 november 1985, vielen 8 doden.

Wie tips heeft over de foto, kan de speurders contacteren op het gratis nummer 0800/30300. De politie verzekert discretie.