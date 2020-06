Opvallende lichtflits kleurt lucht boven Australië

De lucht boven Cape Preston, in het westen van Australië, lichtte zondagnacht op door een meteoor. Enkele gelukkigen konden het fenomeen vastleggen. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de meteoor door de lucht schiet en uiteindelijk explodeert. Een meteoor of vallende ster is een steentje of stofdeeltje uit de ruimte dat onze atmosfeer binnendringt. Dat gebeurt met zo'n hoge snelheid dat de lucht rond dat steentje gaat gloeien, en dat geeft dan een vuurbaleffect.