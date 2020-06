Oud-burgemeester Gerda Mylle (CD&V) van Izegem is overleden

Gerda Mylle begon haar politieke carrière bij de Izegemse afdeling van de toenmalige CVP, waarvan ze in 1988 voorzitter werd. Een jaar later al werd ze verkozen als gemeenteraadslid. In 1995 werd ze schepen en in 2007 burgemeester. Gerda Mylle was de eerste vrouwelijke burgemeester van de West-Vlaamse stad.

Hoewel ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 veel voorkeurstemmen haalde, leed haar partij CD&V een nederlaag en belandde ze op de oppositiebanken. Mylle bleef gemeenteraadslid tot 2018. Daarnaast was ze ook provincieraadslid (2012-2013) en Kamerlid (2013-2014).

Verschillende politieke kopstukken uit West-Vlaanderen spreken hun lof uit voor Gerda Mylle. "Ze kon speechen als de beste", twittert Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA), een stadsgenoot, noemt haar "een knappe politica en een waardige concullega". Voor Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) was ze "een zeer waardige burgemeester".