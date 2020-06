Maldegems Sint-Annapark krijgt Parijse allure, "we wanen ons in Le Jardin Du Luxembourg"

"We noemen het project 'de duizend poten van Maldegem' omdat we op termijn 250 stoelen willen aankopen. Samen zijn dat duizend pootjes", legt Van Hulle uit. "We hopen dat onze stoelen, onze duizend pootjes, dan ook geen pootjes krijgen en gestolen worden. Vandaar dat we als proef starten met 50 stoelen. Maar we gaan uit van een goede sociale controle zodat het een prachtig project wordt."