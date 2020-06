Partner opnieuw welkom bij gynaecoloog om echo te bekijken

Ondanks de versoepeling blijven er coronamaatregelen gelden in het AZ Turnhout. "Iedereen draagt een mondmasker in de wachtzaal en tijdens de consultatie. We hebben ook nog steeds een afgezonderde corona-verloskamer voor moeders die besmet zijn met COVID-19. Sommigen van hen hadden bijvoorbeeld een zuurstoftekort. Dat speciale verloskwartier is al meermaals gebruikt en dat zal in de toekomst niet veranderen", zegt dokter Van Calenbergh. "Of een moeder met corona gevaarlijk is voor de baby? Volgens wat we nu weten is dat best veilig. Er zijn nog geen grote studies maar de consensus is dat er weinig problemen zijn voor pasgeboren kinderen. Als een moeder COVID-19 heeft, zijn er wel beperkingen voor de borstvoeding."