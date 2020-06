Safer Cities wil seksuele intimidatie in kaart brengen: "Weinig aangiftes, politie weet niet hoe groot probleem is"

De bedoeling is om alle plekken waar seksuele intimidatie plaatsvindt in kaart te brengen. "De reden voor de bevraging is dat er maar 6% van de slachtoffers klacht indient. Dat is een heel laag cijfer waardoor het zogeheten "dark number" bij de politie, het aantal onbekende slachtoffers en feiten, heel groot is. Daarom willen we de risicoplaatsen in kaart brengen", vertelt Stes. "In Antwerpen komen zo de omgeving van het Centraal Station en de Ossenmarkt vaak terug."