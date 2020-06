Jongen uit Willebroek die naaktfoto's van ex-vriendin online gooide, krijgt voorlopig geen straf

Het meisje had jaren geleden als 14-jarige een relatie met de jongeman uit Willebroek. Ze stuurde hem toen ook enkele naaktfoto's. Wanneer ze de relatie verbrak, bleef hij haar achtervolgen. De situatie escaleerde toen het meisje een nieuw vriendje kreeg en het contact met hem volledig verbrak. Uit wraak gooide hij de naaktfoto's op het intranet van de school in Bornem waar ze beiden opzaten. De jongen zei eerst dat iemand anders die foto's op het net had gezet maar gaf de feiten uiteindelijk toch toe.